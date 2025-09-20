   Compartilhe este texto

Celulares de Manaus irão tocar neste sábado em teste de novo sistema da Defesa Civil

Por Portal Do Holanda

20/09/2025 6h43 — em
Amazonas


Foto ilustrativa: Pixabay

Manaus/AM- A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo federal, anunciou a realização de um simulado do novo sistema de alerta da Defesa Civil. O teste acontece neste sábado, 20 de setembro, às 14h10, e fará os celulares da capital tocarem, vibrando e emitindo um som alto.

O prefeito David Almeida se reuniu com a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública para divulgar a ação. "Fiquem atentos a este alerta de testes. Amanhã, dia 20 de setembro, às 14h10, você que mora em Manaus vai receber um alerta e seu celular também pode vibrar. Não entrem em pânico, fiquem tranquilos. Esse é o primeiro teste dessa ferramenta que iremos usar nos próximos eventos climáticos na cidade", explicou o prefeito.

O sistema, chamado "Defesa Civil Alerta", é gratuito e automático. Ele enviará mensagens para todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G que estiverem em áreas de risco. Manaus será a primeira capital da região Norte a usar essa tecnologia, já implantada em outras partes do país.

O secretário-executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Lima Júnior, reforçou que o teste é uma medida de prevenção. "Não há motivo para pânico, trata-se de uma simulação para que possamos atuar com mais eficiência e eficácia no futuro", disse ele. A iniciativa visa preparar a população e fortalecer as ações de resposta a desastres naturais na cidade.

