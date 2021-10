Castramóvel abre vagas para castração de cães e gatos no Amazonas

Manaus/AM - Quem estava aguardando uma oportunidade para castrar seu bichinho de estimação já pode realizar o cadastro para o procedimento.

É que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), começou a oferecer nesta sexta-feira (8) o serviço gratuito no castramóvel.

A população pode realizar agendamentos por meio do Disk Castração: (92) 98602-4456. As unidades móveis de castração receberam a aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas para funcionar, realizando cirurgias de esterilização em animais domésticos.



O castramóvel tem capacidade de realizar, em média, 40 castrações por dia. O objetivo é que o serviço não atenda apenas a capital, Manaus, mas que seja levado para os municípios de Novo Airão e Manacapuru, além de Unidades de Conservação (UC).