Candidato à presidência, Lula chega para comício em Manaus

O ex-presidente visitará a fábrica da Honda, na Zona Franca de Manaus, além do Museu da Amazônia (Musa) e participará de um comício no Espaço Via Torres.

Lula foi recepcionado pelos Senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Eduardo Braga (MDB), o deputado estadual e presidente do PT no Amazonas, Sinésio Campos e o ex-senador João Pedro (PT), candidato ao Senado como suplente de Aziz.

Manaus/AM - O ex-presidente e candidato à reeleição Luis Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, na noite desta terça-feira (30), no Aeroporto Internacional Eduardinho, em Manaus. Ele chegou acompanhado da esposa Janja, no entanto, sem o candidato à vice Geraldo Alckmin (PSB).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.