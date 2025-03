Campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos encerra na segunda-feira em Manaus

My Pets Clínica Veterinária Rua Praia do Tupé, 26, Campos Sales, Tarumã Segunda a sábado, das 8h às 18h, e domingos, das 9h às 15h

Fort Pet Shop Av. Brasil, 3.526, Santo Antônio, no posto Atem, ao lado do Bigazine Segunda a sexta, das 9h às 17h

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand Avenida Brasil, s/nº, Compensa, ao lado do Caic do bairro Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 8h às 12h

A raiva é uma doença infecciosa grave e fatal, causada pelo vírus Lyssavirus, que pode ser transmitida a humanos por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. O CCZ reforça que a vacinação também está disponível fora do período da campanha, de segunda a sexta-feira, na sede do órgão, sem necessidade de agendamento prévio. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484.

Rodrigo Araújo, gerente do CCZ Manaus, explica que a campanha busca ampliar o número de animais imunizados facilitando o acesso dos tutores, com pontos fixos em clínicas veterinárias parceiras e unidades de saúde. Até o momento, mais de 277 mil animais foram vacinados em Manaus, e a meta é imunizar 295.077 cães e gatos no total. A lista de pontos de vacinação está disponível no site da Semsa Manaus.

