Bispo emérito de São Gabriel da Cachoeira, Dom Walter Azevedo, morre aos 97 anos

Já na segunda (29), será aberto ao público, na Paróquia São José Operário, no bairro São José, na zona Leste da cidade. Às 14h, será realizado uma missa de Corpo Presente seguido do sepultamento no Cemitério São João Batista.

O bispo morava na Comunidade Salesiana Dom Bosco Leste, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus. O velório dele será dividido em dois momentos: neste domingo (28), será restrito à Família Salesiana no retiro Monsenhor Giordano.

Manaus/AM - Dom Walter Azevedo, morreu aos 97 anos, neste domingo (28), Ele era bispo emérito da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A informação foi divulgada nas redes sociais da Inspetoria Salesiana.

