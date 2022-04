Auxílio Estadual começa a ser pago a mais de 19 mil famílias no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 19 mil famílias do Amazonas começaram a receber o cartão do Auxílio Estadual permanente, na nova etapa do programa. As famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza terão direito a R$ 150 por mês.

Conforme a secretária executiva adjunta da Secretaria de Assistência Social (Seas), Laudenise Oliveira, foi necessário um trabalho de busca ativa às famílias inicialmente contempladas.

“Nessa nova fase são pessoas que estão substituindo aquelas que não puderam receber seus cartões no período de novembro até fevereiro, na primeira fase de entrega dos cartões. Vamos atender no Teonízia Lobo as regiões da zona leste e norte. As demais zonas da cidade vão ser entregues no Ceci Aparecida", informou Laudenise.

A consulta dos nomes dos novos beneficiários está disponível no site auxilio.am.gov.br. Para saber se foi contemplado, basta informar o CPF e a data de nascimento.