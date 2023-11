Audiência pública ouve na quarta afetados por deslizamentos de terra no Amazonas

“A Defensoria Pública convocou a audiência pública para escutar as demandas da população afetada e ouvir, dos órgãos envolvidos, quais as providências imediatas a serem tomadas, sem que haja a necessidade de ajuizar uma nova ação civil pública”, afirmou.

Ainda no ano passado, a DPE-AM ingressou com uma ação civil pública para assegurar que os órgãos municipais tomassem as providências necessárias, como o pagamento de aluguel social para os moradores afetados. A liminar foi deferida pela Comarca de Manicoré e houve acordo extrajudicial que contemplou parte da comunidade afetada, atualmente em fase final de cumprimento pelo município de Manicoré e Estado do Amazonas.

“Em setembro, houve um deslizamento de terra na comunidade Santa Luzia, onde a Defensoria já havia apontado o risco à integridade física das pessoas. Felizmente não houve feridos. Mas uma avaliação do Departamento de Engenharia e Arquitetura da DPE constatou a presença do fenômeno das terras caídas na região. Em outubro, a comunidade São Sebastião também foi afetada por um deslizamento e a área foi interditada”, explicou o defensor público Jarden Aquino.

Manaus/AM - O Polo do Médio Madeira vai realizar na quarta-feira (22), a partir das 14h, uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Manicoré para tratar sobre a situação de comunidades afetadas por deslizamentos de terras ocorridos na orla do município. O problema afeta principalmente a segurança de pessoas idosas e crianças.

