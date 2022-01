Atendimento da Sejusc será suspenso no PAC Alvorada a partir desta terça

Manaus/AM - Serviços oferecidos pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alvorada, serão suspensos a partir desta terça-feira (4), devido a reforma da unidade na zona centro-oeste. Os atendimentos nesta segunda-feira (03) funcionam até o meio-dia. As pessoas que realizaram agendamentos prévios para atendimentos no PAC Alvorada devem procurar a unidade do PAC Compensa, que ficará responsável pelos serviços do PAC em reforma. Também está no cronograma do Governo do Amazonas reforma no PAC Educandos, na zona sul. Além de inauguração de uma nova unidade no município de Tefé, que atenderá moradores dos municípios de Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá.

