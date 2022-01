Amazonas terá 18 feriados em 2022; confira lista

O Amazonas terá 18 feriados em 2022, sendo 12 nacionais que em sua maioria caem em dias úteis, como Tiradentes, Corpus Christi e Finados, e ainda 2 estaduais e 4 municipais. Confira a lista: Feriados nacionais: 1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal

1º de março (terça-feira): Carnaval

15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

17 de abril (domingo): Domingo de Páscoa

21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

1° de maio (domingo): Dia do Trabalhador

16 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira): Finados

15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (domingo): Natal Feriados estaduais: 5 de setembro (segunda-feira): Elevação do Amazonas a categoria de província

8 de dezembro (quinta-feira): Nossa Senhora da Conceição Feriados municipais: 2 de março (quarta-feira): Cinzas

24 de outubro (segunda-feira): Aniversário de Manaus

20 de novembro (domingo): Consciência Negra

8 de dezembro (quinta-feira): Nossa Senhora da Conceição

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.