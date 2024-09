Amazonas e mais estados têm alerta de perigo potencial por baixa umidade

Manaus/AM - O Amazonas, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão sob alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, o Inmet mantém um alerta laranja, de perigo elevado, para baixa umidade em 16 estados e o DF, com a umidade relativa do ar oscilando entre 12% e 20%. Entre os estados da Região Norte, Tocantins, Rondônia e Pará estão nesta condição crítica. Já no Nordeste, os estados afetados são Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. O Centro-Oeste também enfrenta condições adversas em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, enquanto no Sudeste, Minas Gerais e São Paulo estão em alerta, além do Paraná na Região Sul.

Amazonas - A capital Manaus registrou tempo nublado nesta quinta-feira (5) 34% de umidade relativa, de acordo com o Inmet. A temperatura pode chegar até 37.4°C. A previsão é de que o tempo siga parecido na sexta-feira, no sábado e no domingo.

Cuidados - A população dos estados afetados deve tomar cuidados extras, como aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas e exposição ao sol durante os períodos mais quentes, das 10h às 16h, e utilizar hidratantes e umidificadores para amenizar os efeitos da seca.