Amazonas deve registrar 570 novos casos de câncer de próstata em 2023

O tratamento do câncer de próstata na rede pública do Amazonas é realizado pela Fundação Cecon, que realiza cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia hormonal. A escolha do tipo de tratamento vai depender do estágio da doença.

Manaus/AM – Em alusão a campanha “Novembro Azul, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) orienta aos homens onde fazer exames de rastreio para o câncer de próstata e garantir o diagnóstico precoce.

