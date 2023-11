Amazonas adere 'Plano Brasil Sem Fome' e vai receber R$ 7,6 bilhões do Governo Federal

"O Estado tem a Floresta Amazônica e, contrapartida, a população daqui está 50% na linha de fome e isso não pode acontecer. Esse povo precisa de política pública e está acontecendo isso agora. Vamos juntos acabar com a fome no Amazonas", comentou Wilson Lima.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, agradeceu a visita do ministro e disse que a adesão ao programa irá beneficiar os amazonenses que vivem em situação de pobreza.

Em visita a Manaus, o ministro também participou da inauguração de uma cozinha solidária, no bairro Compensa, e da reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus.

O Amazonas é o quinto estado da federação a aderir ao plano. O objetivo é retirar o Brasil do mapa da fome até 2030 e reduzir as taxas de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional.

Manaus/AM - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, assinou, nesta sexta-feira (17), em Manaus, a adesão do Amazonas ao Plano Brasil Sem Fome. O Estado receberá mais de R$ 7,6 bilhões para implementar o programa.

