Alunos de enfermagem da Fametro são suspensos após brincadeira em hospital no Amazonas; vídeo

Manaus/AM - Três estudantes de enfermagem da Fametro foram suspensos após brincadeira durante o estágio no Hospital Geral e Maternidade de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Alunos de enfermagem da Fametro são suspensos após brincadeira em hospital no Amazonas pic.twitter.com/CwEDo3z8C0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 31, 2023

“Os nossos pacientes estão tudo ali morrendo, e tão tudo mexendo no celular...”, disse uma das alunas apontando para os colegas em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Em nota, o Hospital informou que "a instituição de ensino foi oficializada, tendo a suspensão de seus estágios. A unidade hospitalar disse ainda que não compactua "com tal comportamento e que...trabalha com ética, moralidade e respeitando a dignidade da pessoa humana, bem como garantindo a serenidade com nossos pacientes Manacapuruense e dos municípios vizinhos".

Após a repercussão do caso, a estudante também se pronunciou nas redes sociais. "Foi apenas uma brincadeira que eu fiz com as duas colegas minhas, a fala foi totalmente em sentido irônico. Minha intenção não era prejudicar ninguém e muito menos aos meus colegas e ao hospital", diz trecho da publicação.

A Fametro ainda não se manifestou sobre o assunto.