Águas de Manaus revolta moradores do Novo Aleixo por falta d'água e ruas danificadas

Águas de Manaus: Novo Aleixo sofre com falta d'água e ruas danificadas pic.twitter.com/GIdfBaExgi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 1, 2025

Manaus/AM - Moradores do bairro Novo Aleixo, Zona Norte, mostraram sua revolta devido a uma obra da Águas de Manaus, que está sendo realizada no Conjunto Amazonino Mendes 2. Os moradores do local reclamaram que a obra não foi sinalizada para veículos, a poeira invadiu as residências, danificou as ruas e não houve aviso prévio.

“Essa empresa Águas de Manaus está fazendo um serviço muito mal feito, porco. É uma equipe que vem cavar primeiro pra colocar cano, depois outra equipe que vem cavar, sujam tudo, é uma poeira, a gente passa mal com essa poeira. Eles vem e não avisam, cavam na frente da tua casa, fazem o que querem, e fica por isso mesmo, não tem uma fiscalização, não tem nada. [...] Eles empurram esse serviço de esgoto, a gente vai ter que pagar usando ou não esse serviço porco que a Águas de Manaus está fazendo, não sei se é 70 ou 80% no valor da água.”, explicou o morador que não quis ser identificado.

O homem classificou a ação da concessionária como um “desserviço”. Uma outra moradora, identificada como Larissa, também contou sobre sua insatisfação com a obra que, segundo ela, gerou falta de água e poeira nas casas.

“Infelizmente começou esse “quebra quebra” aqui na rua, no conjunto todo Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, nós não fomos avisados que ia ter esse procedimento todo. Na segunda-feira (28) faltou água aqui, na terça-feira a minha casa ficou entupido o cano e a gente ficou sem água, desde segunda, já fazem 4 dias que aconteceu isso. A gente já ligou e não veio nenhum técnico aqui para resolver nosso problema, ou seja, a gente tá no prejuízo”, contou.