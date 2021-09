80 vagas em cursos de qualificação gratuitos em Manaus terão inscrições abertas nesta terça

Manaus/AM - Será aberta nesta terça-feira (14), inscrições para 80 vagas de cursos de qualificação para a população oferecidos pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) e Instituto Amazônia Saúde e Bem-Estar (Iamasb).

Os candidatos deverão acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), onde farão a inscrição através do formulário para os cursos de Introdução a Manutenção Industrial (20 vagas), Treinamento Básico Operacional-TBO (20 vagas), Comandos Elétricos (20 vagas) e Eletrônica Básica (20 vagas). As aulas acontecerão de forma presencial na sede da Setemp, localizada na Avenida Djalma Batista, 1.018, Chapada; e iniciarão no dia 20 de setembro, pela manhã e à tarde.

É importante que os candidatos preencham o formulário com atenção e verifiquem se todos os pré-requisitos estejam corretos, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, Comprovante de Residência, Ensino Médio Completo e ao término, aceitar os termos de informações.

A lista com os nomes dos candidatos selecionados nos cursos será divulgada na próxima quarta-feira (15), no Portal do Trabalhador.