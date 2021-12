Verba federal de quase R$ 1 milhão financia asfalto

Tabatinga/AM - Com verbas federais, o município de Tabatinga contrata empresa para pavimentar as ruas da sede municipal, de acordo com extrato de contrato publicado nesta terça-feira, dia 14, pela prefeitura.

O contrato de nº 13/2021 PMT, assinado no último dia 10 pelo prefeito Plínio Souza da Cruz com a empresa E B Bráulio Construções, fixa em R$ 964.770,20 o valor dos serviços de engenharia para executar pavimentação em Tabatinga.

A verba provém do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e deve ser liberada pela Caixa Econômica Federal, via convênio plataforma +Brasil.