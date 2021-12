Material de expediente tem compras de R$ 784 mil no interior

A aquisição de material de expediente e de consumo pela Prefeitura de Presidente Figueiredo foi objeto do pregão presencial nº 039/2021 - CML, homologado nesta terça-feira, dia 14, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios.

De acordo com o despacho de adjudicação da prefeita Patrícia Lopes de Miranda, foram listadas nove empresa vencedoras na licitação, cuja soma dos itens licitados é de R$ 784.303,01.

A empresa T D da S. Lustoza Comércio e Serviços obteve a maior participação no pregão e deve fornecer R$ R$ 283.813,18 em materiais de expediente e consumo para a Prefeitura de de Presidente Figueiredo, o que corresponde a 36% do valor licitado.

Veja no quadro as demais participações no pregão.





A segunda maior favorecida com as compras municipais nesse pregão foi a Charnixon Monteiro Pontes - ME, que vai fornecer o equivalente a 21% do total, no valor de R$ 167.869,00 em materiais de expediente àquele município.