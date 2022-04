Gasto com refeições prontas atinge R$ 482 mil em Benjamin Constant

O prefeito David Nunes Bemerguy homologou a licitação que teve três vencedoras com propostas que totalizam R$ R$ 482.000,00. As empresas vitoriosas são: Shelma Rodrigues de Oliveira, com R$ 221.000,00, Eudilene Monteiro da Silva, com R$ 136.200,00, e a Gleyson Tourinho dos Santos, com R$ 124.800,00.

Benjamin Constant/AM – A compra de “refeições prontas (tipo quentinhas), buffet e coffee-break”, para atender as unidades administrativas, vai gerar gastos no valor de R$ 482 mil à prefeitura local, conforme pregão presencial nº 020/2022–CPL, que definiu fornecedores.

