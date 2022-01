Gasto com material gráfico vai ser de R$ 2,6 milhões em Atalaia

Atalaia do Norte/AM – As secretarias municipais de Atalaia do Norte devem ter suprimentos de material gráfico e reprográfico em valor superior aos R$ 2,6 milhões, conforme definição no registro de preços do pregão presencial nº 070/2021-CPL/PMATN. Homologado no último dia 20 de dezembro pelo prefeito Denis Linder Rojas de Paiva, as compras de material gráfico e reprográfico, se adquiridas em sua totalidade, vão atingir o valor de R$ 2.646.375,00. Foram eleitas duas empresas para fazer o eventual fornecimento dos itens licitados à prefeitura: a V Nascimento Carvalho obteve o direito de fornecer até R$ 1.630.560,00, enquanto a Raimundo Emerson Lucas Tavera, tem limite de R$ 1.015.815,00.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.