Escola de Nova Olinda vai ganhar quadra poliesportiva

Nova Olinda do Norte/AM – A Escola Municipal Maria de Fátima Pacheco, em Nova Olinda do Norte, vai ganhar uma quadra poliesportiva em breve. A prefeitura local providenciou projeto básico e licitou a obra. A WV Serviços e Consultoria - Eireli é a empresa responsável pela construção da quadra, conforme definido pela licitação por tomada de preços nº 005/2021. O preço da obra é de R$ 478.053,56. A informação consta do despacho de homologação e adjudicação assinado pelo prefeito de Nova Olinda, Adenilson Lima Reis, no último dia 17 de dezembro.

