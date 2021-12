É de R$ 279 mil a despesa com material permanente em Codajás

Codajás/AM – A Secretaria Municipal de Educação vai receber materiais permanente, conforme definido no pregão eletrônico nº 007/2021-CPL que elegeu empresa para fornecer os itens licitados. Conforme despacho de homologação do prefeito Antonio Ferreira dos Santos, a empresa Ebenezer Modulados Comércio e Serviços vai fornecer os produtos pelo preço de R$ 279.560,00. Os itens 03 e 04, informa o documento, “foram fracassados”, isto é, não tiveram ofertantes.

