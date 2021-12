Presidente Figueiredo gasta R$ 463 mil em mobília e equipamentos

Presidente Figueiredo/AM – Mobília, equipamentos eletrônicos e de informática serão adquiridos para suprir a Secretaria de Saúde, conforme definição pelo pregão eletrônico nº 015/2021-CML, que elegeu 11 empresas como fornecedoras dos itens. A empresa Paulo Roberto Pessoa Pegado Junior ficou com a maior parcela, no valor de R$ 196.206,00, equivalente a 42% do total licitado, que é de R$ 463.521,89. O pregão tem validade de três meses, informa o despacho de homologação da prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes Miranda.

