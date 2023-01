Ruivinha de Marte comanda 'Bloco Todo Mundo em Marte' em Manaus

Manaus/AM - No dia 11 de fevereiro, a cantora e influencer Ruivinha de Marte comanda o “Bloco Todo Mundo em Marte”. Além da participação de atrações locais de sucesso, como a banda Rabo de Vaca e a cantora Geysa Barauna, o evento – que acontece no Studio 5 Shopping e Convenções, a partir de 17h – contará com um concurso de fantasias.

Ruivinha, que tem como nome de batismo Anny Bergantin, promete envolver os foliões com todo o carisma e humor que também compartilha com os mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. “Para esse dia, quero levar muita música boa, descontração, dança e alegria para todos, especialmente para o meu público infantil, que gosta das dancinhas do TikTok. Também pretendo soltar a voz, que é algo que adoro, e dar atenção para quem quer me conhecer”, salienta a artista de Urucará, interior do Amazonas, que criou a personalidade Ruivinha de Marte em 2018, com tatuagens falsas na perna e uma tornozeleira eletrônica de mentira.

Os bilhetes para o “Bloco Todo Mundo em Marte” já podem ser adquiridos pelo site ingressofly.com ou em lojas da Via Uno, localizadas nos centros de compras Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping e Shopping Grande Circular.

Fantasias Premiadas

Fenômeno na internet desde junho de 2020, quando viralizou dançando de forma desengonçada a música de Nadson, o Ferinha, Ruivinha de Marte pretende fazer todo mundo se divertir durante o “Bloco Todo Mundo em Marte”. Sua estreia no comando de um bloco de carnaval vai contar com um concurso para premiar as melhores fantasias do evento. As premiações variam de R$ 300 (para o terceiro lugar) a R$ 1.000 (para o primeiro lugar).

A jovem de 25 anos, que já foi destaque no audiovisual de “No Chão Novinha”, de Anitta e DJ Sampaio, e agora conquista novos fãs soltando a voz, incluindo no clipe “Não te Quero Mais”, com mais de 42 milhões de visualizações, garante que todo mundo vai sair do chão durante o “Bloco Todo Mundo em Marte”. “Acredito que vai ser um carnaval inesquecível. Espero todos lá”, convida.