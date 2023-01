Chrigor, ex-Exaltasamba, faz show neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (28), toda nação pagodeira terá a oportunidade de se encontrar e celebrar um dos maiores nomes do pagode da década de 90: o cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, irá se apresentar no Lappa Vieiralves, a partir das 21h. O artista liderou, de 1993 a 2002, o Exaltasamba, um dos maiores grupos de samba e pagode do país.



Hits como 'Desliga e Vem', 'Me apaixonei pela pessoa errada' e 'Luz do Desejo' não devem ficar de fora do show do pagodeiro. No mesmo dia, o palco do Lappa também receberá o grupo Agora é Noiz e o cantor Uendel Pinheiro. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria da casa de show no decorrer desta semana e, ainda, no dia do evento, até a lotação adequada do local.