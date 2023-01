Sossego na folia: confira dicas para relaxar no Carnaval no Amazonas

Manaus/AM - Para quem planeja curtir uns dias de refúgio em um lugar tranquilo, mas pretende ficar próximo à Manaus, as dicas são os hotéis que, além da hospedagem, oferecem uma experiência de calmaria e uma programação de descanso na natureza para seus visitantes.

Saindo de Manaus pela Ponte Rio Negro, na AM-070 (Manoel Urbano), a Villa do Parika’s possui ótima infraestrutura em uma localização privilegiada em Paricatuba, em Iranduba, e conta com uma vista incrível para o Rio Negro. Hospedagem familiar, o local possui diversos chalés e um cardápio de café da manhã, almoço e jantar. Para reservas: (92) 98415-4701 e nas redes sociais @villadosparikas

Pela BR-174, com destino a Presidente Figueiredo, cidade das cachoeiras, na Pousada Calango Azul, o visitante pode encontrar chalés separados para hóspedes, uma cachoeira privativa e um restaurante com delícias regionais, que ficam abertos ao público em geral. A pousada fica localizada na comunidade Marcos Freire, no quilômetro 13, na estrada da Balbina/Presidente Figueiredo. Para mais informações entre em contato: (92) 991249-1199 ou pelas redes sociais @paraisodocalangoazul.

Camping

Para quem deseja contato ainda mais profundo com a natureza, além de uma pitada de adrenalina com turismo de aventura, o roteiro especial de carnaval do Aventurei Turismo é um prato cheio. A programação inclui um acampamento com circuitos de cachoeiras em Presidente Figueiredo.

O passeio ocorre nos dias 18 e 19 de fevereiro, com guia e almoço inclusos. Para mais informações, entre em contato com (92) 99379-4800 e nas redes sociais @aventureii.

Outra dica é a Catedral The Rock Camping, que também fica localizada na comunidade São João do Urubuí, distante 14 quilômetros de Presidente Figueiredo. Entre as cachoeiras Cabeça da Perema e Princesinha, o empreendimento possui área de camping, redário, estacionamento próprio, cozinha compartilhada, churrasqueira e uma fogueira oferecendo uma experiência de relaxamento para o visitante.

A diária por pessoa custa R$25 e o local atende somente com reservas. Para mais informações, entre em contato no whatsapp (93) 99975-5131 ou pela página nas redes sociais @catedraltherockcamping.

Anotou as dicas? Então, que tal se aventurar pelas belezas do Amazonas nesse Carnaval?