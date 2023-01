Desfile do carnaval 2023 em Manaus ganha nova data

Manaus/AM - Em reunião realizada na quinta-feira (19), a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus alterou a data do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus do carnaval 2023 para o dia 18 de fevereiro no Sambódromo.

O evento terá entrada gratuita e teve a data alterada após insatisfação da organização e bandas tradicionais que pediram a mudança de data anunciada para o dia 11 de fevereiro.

As escolas que fazem parte do grupo especial são: A Grande Família, Aparecida, Andanças de Ciganos, Primos da Ilha, Reino Unido da Liberdade, Unidos do Alvorada, Vila da Barra e Vitória Régia