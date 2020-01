Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira

Os estudantes interessados em cursar uma universidade federal podem se inscrever a partir desta terça-feira (21) no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). De acordo com informações do site R7, o prazo acabaria na sexta-feira (24), mas, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi estendido até domingo (26) por conta de problemas na correção do Enem que teriam afetado até 6 mil provas.

A inscrição é feita pela página do programa e o resultado está programado para ser divulgado no dia 28 deste mês. São 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. Na hora do cadastro, é necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Enem.

Os candidatos poderão se inscrever para duas opções de vaga. Aqueles que não forem selecionados na chamada regular poderão escolher, para a lista de espera, a primeira ou segunda opção preenchida na inscrição. Em junho os estudantes podem se inscrever novamente.

Como funciona o Sisu?

Segundo o R7, o Sisu usa as notas dos candidatos que fizeram o Enem e não tiraram zero na redação, dispensando o vestibular tradicional. São oferecidas vagas gratuitas em instituições de ensino de todo o país. As inscrições devem ser feitas na página do sistema na internet.

Para participar, o estudante deve usar o mesmo número de inscrição e senha que utilizou para participar da última edição do Enem. Quem fez o Enem em um ano diferente daquele que foi solicitado pelo Sisu, o sistema não aceita a inscrição.

Algumas instituições exigem desempenho mínimo, portanto, não basta não ter zerado na redação, é preciso ter boas notas. Uma faculdade de Engenharia pode exigir notas melhores em matemática ao passo que uma faculdade de Letras português tenha um peso maior.

Todas as universidades federais que participam do Sisu possuem sistema de cotas para estudantes que cursaram o médio em escolas públicas e também cotas para negros e indígenas.