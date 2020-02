Projeto cria calendário ilustrado para lembrar homens de lavar o pênis

Um projeto chamado 'Lave o Dito Cujo’ está fazendo sucesso nas redes sociais, ao tratar de forma descontraída a prevenção ao câncer peniano, doença que provoca mais de mil amputações do órgão masculino todos os anos no Brasil.

A iniciativa do Instituo Lado a Lada pela Vida (LAL) tem o objetivo de alertar sobre a importância de uma boa higiene. A campanha lançada no Instagram conta com várias ilustrações de pênis e seus nomes populares. A ação é colaborativa, e qualquer artista que queira participar enviado sua ilustração pode entrar em contato com o laveoditocujo@gmail.com.

Apesar do humor a campanha alerta que um simples ato de boa higiene pode evitar a doença gravíssima. O câncer peniano aparece mais comumente a partir dos 50 anos, mas pode aparecer antes também, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste.

Além da má higiene ser uma das causas, homens que não fizeram circuncisão da firmose (pele que cobre a glande do pênis), e que foram infectados pelo vírus HPV também estão em fator de risco.

O especialista Aguinaldo Nardi, urologista e membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, explicou para o Catraca Livre como realizar uma limpeza eficaz da região.

1 – Puxe o prepúcio

Segundo Nardi, a limpeza envolve puxar o prepúcio até o aparecimento total da glande. “Passe água com espuma de sabão ou sabonete sobre a superfície da mucosa e/ou pele suavemente, até sair toda a camada de gordura acumulada”, explica o urologista. Segundo ele, a essa gordura, damos o nome de esmegma. Ela é uma secreção branca composta de células descamadas da pele e óleos produzidos por glândulas penianas, e precisa ser retirada completamente para que seja afastado o risco de proliferação de bactérias e fungos no local.

2 – Tome banho depois do ato sexual

A limpeza adequada do pênis depois do ato sexual é importante, pois ajuda a remover resíduos de sêmen e excesso de lubrificante do preservativo. A higiene também serve para retirar o muco da lubrificação natural da mulher junto com resíduo de secreção espermática após a ejaculação, já que ambos são ricos em substâncias que servem como meio de cultura para bactérias e fungos.

Além disso, o médico lembra que é muito importante o uso de preservativos em qualquer relação sexual, que ajuda a previne contra o vírus HIV e as demais doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, herpes genital, gonorreia, hepatite B e C e sobretudo sífilis.