Couve, brócolis e repolho previnem doença gravíssima. Saiba mais

Consumir regularmente legumes e verduras, é essencial para manter a boa saúde e prevenir doenças graves. E um estudo descobriu que comer repolho, brócolis e couve pode reduzir o risco de câncer de intestino.

A pesquisa realizada pelo Francis Crick Institute, de Londres, diz que substâncias químicas anticancerígenas, que são fundamentais para evitar inflamações e agem no processo de regeneração do intestino são produzidas no organismo quando digerimos legumes e verduras crucíferos.

Os cientistas investigaram uma substância específica, chamada Indol-3-Carbinol (I3C), que é produzida a partir da mastigação dos vegetais, e descobriram que ela é modificada pelo ácido gástrico e ajuda na proteção contra o câncer.