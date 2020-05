Mega-Sena: Aposta leva prêmio sozinha de R$ 101,1 milhões; veja os números

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Uma aposta de Curitiba, no Paraná, ganhou sozinha mais de R$101 milhões no concurso 2.262 da Mega-Sena deste sábado (16). As dezenas sorteadas que deram o segundo maior prêmio do ano doram: 07-08-14-23-30-46.

A Mega-Sena estava acumulada, há 13 concursos e o próximo sorteio está marcado para a próxima quarta-feira (20), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.