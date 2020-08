Direção partidária pune deputado Álvaro Campelo

Manaus/AM - O deputado Álvaro Campelo (Progressistas), foi surpreendido na manhã desta quarta-feira, dia 5, com o comunicado da sua destituição da vice-liderança do Partido Progressista na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O ato é uma represália da direção do partido, comandada pelos Irmãos Átila e Belarmino Lins, após Álvaro Campelo renunciar ao cargo de vice-liderança do governo Wilson Lima na Aleam, e se recusar a participar da Comissão Especial do Impeachment do governador e seu vice.

O deputado anunciou que a partir de agora atuaria com independência em relação ao governo do Estado. Diante disso, a direção do Partido Progressistas, decidiu “punir” Álvaro Campelo destituindo o parlamentar da vice-liderança do partido na Assembleia Legislativa. Seguindo a mesma linha de represália feita com o deputado Dermilson Chagas, atualmente no Podemos, que foi expulso do Progressistas por fazer oposição ao Governo do Estado.