Mandioca melhora digestão e faz bem ao coração

Também conhecida como aipim, a macaxeira é muito apreciada no norte e nordeste do Brasil. O alimento é uma ótima fonte de cálcio, magnésio, fósforo potássio e Vitamina C.

Ela melhora a digestão por conter amido, que traz benefícios para a flora intestinal, e ainda regula o sistema imune.

Rica em Fibras a mandioca também faz bem ao coração, ela regula os fluidos e ajuda a aliviar a tensão dos vasos sanguíneos.

De acordo com a revista Nutrients, a macaxeira é rica em polifenóis e saponinos, que ajudam no combate à osteoartrose e artrite.

O alimento também é um aliado de quem pratica exercícios de alta intensidade, por é uma fonte de energia, e é rico em fósforo que combate o cansaço.

O consumo da macaxeira também eleva os níveis de serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem estar.

Vale lembrar que o alimento deve ser consumido com moderação, e deve substituir outros carboidratos como a batata, arroz e macarrão, dentro de um plano alimentar saudável.