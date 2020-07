Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo de inscrições no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2020. São oferecidas 30 mil vagas em cursos de universidades particulares do país.

Pode se inscrever quem participou do Enem a partir de 2010, obteve notas médias a partir de 450 pontos e não tirou zero na redação. Também é preciso ter renda familiar bruta de até três salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site: fies.mec.gov.br.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 4 de agosto. Os selecionados devem complementar os documentos até o dia 6 de agosto.

Quem não for selecionado, pode disputar ainda uma vaga na lista de espera, que será convocada até o dia 31 de agosto.