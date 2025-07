Última menina ferida em ataque à escola no RS recebe alta

Entre as novas medidas, estão o uso de interfones, botões de pânico e o controle de entrada de alunos por agendamento e identificação. Professores participarão de oficinas com técnicas de autodefesa, ministradas por agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

A volta às aulas ocorre sob um novo protocolo de segurança. A prefeitura afirma que cada unidade escolar terá presença de dois policiais militares e policiamento ostensivo nas áreas externas, com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque.

As aulas na rede municipal e estadual de Estação foram retomadas nesta segunda-feira (14), quase uma semana após o ataque. Das cinco escolas do município, quatro reabriram --três estaduais e uma municipal.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente mora na cidade, não tem antecedentes criminais e fazia acompanhamento psiquiátrico havia mais de um ano. As motivações do ataque ainda estão sendo investigadas. Até o momento, não há indícios de participação de outras pessoas.

O corpo de Vitor André Kungel Gambirazi foi sepultado na quarta-feira (9). Além da menina liberada no domingo, outras duas pessoas ficaram feridas --uma aluna de 8 anos, liberada no mesmo dia, e uma professora de 34 anos, que também já recebeu alta.

O ataque ocorreu no dia 8 de julho na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade, e deixou um menino de 9 anos morto.

