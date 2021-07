Tem acne? Então corte esse tipo de alimento para o bem da sua pele

Outro estudo envolvendo 114 participantes descobriu que pessoas com acne bebiam mais leite do que pessoas sem acne. No entanto, mais pesquisas precisam ser feitas para estabelecer relações causais específicas.

Outros hormônios do leite podem causar alterações hormonais e causar acne. Um estudo com pessoas de 10 a 24 anos descobriu que beber leite três ou mais dias por semana está associado a acne moderada ou grave.

