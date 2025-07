Nova frente fria provoca chuva e baixa temperatura em SP nesta terça (1º)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova frente fria que vai passar nos próximos dias pelo oceano Atlântico próximo do litoral paulista vai trazer uma nova onda de frio para a região metropolitana, todo o litoral e faixa leste do estado de São Paulo nesta terça-feira (1º).

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta terça deve muitas nuvens durante todo o dia, com períodos de chuva isolada.

Há previsão de pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã, de moderada a forte intensidade, e alerta para temporais na região centro-sul do estado, a partir de Bauru. Nesses locais, o Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Em toda a faixa litorânea, a previsão é a mesma, mas o Inmet emitiu um alerta para perigo potencial pelo acumulado de chuva, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

A sensação de frio deve persistir ao longo do dia, com temperaturas variando entre mínimas de 12°C e máximas de 16°C. Mas o período mais frio deve ser à noite, justamente quando a frente fria estará mais forte.

No litoral, os termômetros devem marcar temperaturas mais baixas de manhã e levemente mais altas à tarde. Em Santos, a parcial deve ficar entre 10°C e 18°C; em Bertioga, de 9°C a 19°C; e em Ubatuba, de 11°C a 22°C.

Em São José dos Campos, a mínima deve ficar em 10°C e a máxima, em 19°C. Em Campinas e Bauru, entre 12°C e 24°C. Em Ribeirão Preto, a previsão fica entre 15°C e 29°C; em São José do Rio Preto, entre 14°C e 29°C; em Presidente Prudente, de 14°C e 23°C; e, Araçatuba, entre 14°C e 27°C.

Para a quarta-feira (2), persistem as condições de muita nebulosidade, sensação de frio e chuviscos isolados em alguns momentos do dia na Grande São Paulo. Os termômetros devem variar entre mínimas de 11°C e máximas de 14°C.

REGIÃO SUL DO PAÍS TEM NOVO ALERTA LARANJA PARA ONDA DE FRIO

O Inmet emitiu nesta segunda um novo alerta laranja, de perigo, para o frio na região Sul do país, com temperaturas até 5°C abaixo da média para o mês na região a partir desta segunda até a próxima quinta-feira (3).

Segundo a Climatempo, a chuva deve diminuir no Rio Grande do Sul, mas o frio ganha força com a nova massa de ar polar. Assim, existe a possibilidade para geada no oeste do estado e na região da Campanha gaúcha. "As demais áreas terão um começo de semana gelado e as temperaturas caem mais durante à noite. Risco alto ainda para ventos mais fortes no litoral do Rio Grande do Sul e o mar fica agitado e com ressaca", destaca o instituto.

No Paraná, o risco de temporais ainda é alto, sobretudo no centro-leste do estado, na capital Curitiba e no litoral, que começam a semana com risco para chuva forte e rajadas de vento, além das temperaturas baixas. Também existe risco para temporais no Vale do Itajaí em Santa Catarina e pancadas fortes no norte do estado e regiões mais próximas ao Paraná.