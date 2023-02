Noiva diz 'não' de brincadeira e juiz cancela casamento em SP

Ainda segundo o Código Civil, o casamento não pode ser remarcado no mesmo dia se for cancelado por causa dessa negativa.

O artigo 1.538 do Código Civil considera a "afirmação de vontade" como algo solene e determina que a celebração do casamento seja "imediatamente suspensa" se algum dos contratantes declarar que a afirmação "não é livre e espontânea".

O vídeo ultrapassou cinco milhões de visualizações em dois dias de publicação e levantou curiosidade sobre o que aconteceu com os noivos depois da negativa do juiz.

O caso foi registrado no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, no ano de 2016, mas ganhou as redes sociais nesta semana, quando o auxiliar de serviços gerais -e noivo- Vanildo Vieira, 38, compartilhou o vídeo nas redes sociais.

