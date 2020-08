Mulher descobre traição ao analisar relógio que monitora exercícios

Uma mulher descobriu, de forma bem inusitada, que estava sendo traída pelo namorado. Ao monitorar os exercícios físicos do namorado por meio de um relógio inteligente, ela percebeu que havia algo estranho acontecendo.

"Um ex-namorado uma vez me deu um smartwatch (relógio inteligente) de Natal. Eu amei, nós sincronizamos nossos aparelhemos para motivar um ao outro", ela escreveu no Twitter.

De acordo com o site IG, em determinado dia, a mulher percebeu que as atividades físicas do namorado estavam elevadas em um horário intrigante e decidiu terminar o relacionamento. "Inexplicavelmente, os níveis de atividade física dele começaram a subir às 4 da manhã. Eu queria que essa história não fosse real", contou ela.