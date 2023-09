MEC pede à Unisa esclarecimento sobre vídeo em que alunos aparecem nus

"Atitudes como a dos alunos de Medicina, da Unisa, jamais podem ser normalizadas -elas devem ser combatidas com o rigor da lei", disse a pasta. "Vamos seguir trabalhando para que as universidades sejam espaços seguros, livres de violência."

Após a repercussão do episódio, o Ministério das Mulheres lamentou o episódio no X (antigo Twitter). A pasta relatou que romper com séculos de uma cultura misógina é uma tarefa constante que exige um olhar atento para todos os tipos de violências de gênero.

"Nos vídeos que circulam na internet, é possível ver o grupo mostrar as genitálias e, na sequência, fazer atos obscenos voltados para a quadra", diz a pasta, que explica que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Carlos já iniciou as investigações para o total esclarecimento dos fatos.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, iniciou a apuração do episódio. O órgão explica que, segundo informações colhidas até o momento, os estudantes do time de futsal masculino invadiram a quadra e passaram a desfilar nus logo após o time para o qual torciam vencer uma partida de vôlei feminino contra outra instituição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação notificou nesta segunda-feira (18) a Unisa (Universidade Santo Amaro) para que a instituição presta esclarecimentos sobre um vídeo em que alunos da instituição aparecem correndo nus e com a mão no pênis. A universidade tem 15 dias para responder ao MEC.

