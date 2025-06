Marcha para Jesus percorre centro de SP no feriado de Corpus Christi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 33ª edição da Marcha para Jesus irá concentrar fiéis de igrejas cristãs a partir das 10h da quinta-feira (19) na estação Luz do metrô, no centro de São Paulo, com destino à praça Heróis da FEB, na zona norte, onde foi montado o palco para as apresentações de música gospel e louvor.

Com o tema Deus Forte, a edição de 2025 do evento faz referência ao livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 da Bíblia, onde o profeta traz uma profecia de consolo e esperança em tempos sombrios.

Entre as atrações confirmadas estão os grupos Renascer Praise, Morada, FHop Music, Zoe Dance e os cantores Aline Barros, Thalles Roberto, Isadora Pompeo, Bruna Karla, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Jefferson e Suellen, Samuel Messias, Fernanda Brum, Theo Rubia, Julliany Souza, Soraya Moraes, Jottapê, Valesca Mayssa, Maria Pita e Vitor Feh.

Pouco antes da concentração para a marcha, às 9h30, está programada a Marcha Kids, que irá reunir crianças com seus pais em frente à estação Tiradentes do metrô.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) orienta que os participantes deem a preferência ao transporte público. Para chegar à concentração os participantes deverão desembarcar pelas estações Luz e Tiradentes e voltarem pela Portuguesa-Tietê, Carandiru ou Santana.

O desembarque dos passageiros de fretados deverá ser realizado nas ruas 25 de Janeiro, Mauá e Florêncio de Abreu. O desembarque não deverá ser realizado nas Avenidas Tiradentes e Santos Dumont ou na Marginal Tietê. Os veículos estarão sujeitos à fiscalização.

Interdições no trânsito ao longo do trajeto

Praça da Luz, nos dois sentidos: das 21h00 da quarta-feira (18) às 10h30 de quinta-feira (19)

Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, pista local, entre Praça da Luz e Rua dos Bandeirantes Quinta-feira (19), da 04h00 às 12h00

Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, pista central, entre Praça da Luz e Rua dos Bandeirantes Quinta-feira (19), das 07h00 às 12h30

Avenida Tiradentes, sentido Santana, pista central, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes Quinta-feira (19), das 07h00 às 12h30

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre Rua dos Bandeirantes e Ponte das Bandeiras Quinta-feira (19), das 07h00 às 13h00

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre Ponte das Bandeiras e Praça Campo de Bagatelle Quinta-feira (19), das 09h00 às 13h30

Praça Campo de Bagatelle, toda extensão Quinta-feira (19), das 09h00 às 14h00

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre Praça Campo de Bagatelle e Avenida General Pedro Leon Schneider Quinta-feira (19), das 10h00 às 14h30

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre as avenidas General Pedro Leon Schneider e Braz Leme Da 00h01 de quinta-feira (19) à 01h00 de sexta-feira (20)

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans prepararam uma operação especial para atendimento ao público que se dirigirá à 33ª edição da Marcha para Jesus na cidade de São Paulo, na quinta-feira (19/06), das 7h às 22h.

Uma linha gratuita com vans do Serviço Atende+ fará o atendimento aos passageiros que circulam pela região da Avenidas Tiradentes e Santos Dumont. A operação da linha especial do Atende+ será feita com oito vans, que farão o percurso da estação Portuguesa-Tietê (esquina da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Marechal Odylio Denys, sentido centro) à Praça Heróis FEB, sem paradas no percurso. A operação ocorrerá das 9h às 23h, com partidas de acordo com a demanda de usuários no local.

Linhas de ônibus alteradas :

9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro

9717/10 Jd. Almanara - Santana

179X/10 Jd. Fontális - Metrô Barra Funda

106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi

175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

107T/10 Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros

271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princesa Isabel

1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio

118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

119C/10 Vila Sabrina - Term. Princesa Isabel

178A/10 Metrô Santana - Lapa

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena

1177/10 Term. A.E. Carvalho - Estação da Luz

1178/10 São Miguel - Praça do Correio

311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Princ. Isabel

