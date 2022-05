Justiça do RJ mantém prisão de madrasta suspeita de envenenar enteados

A suspeita de envenenamento ganhou força após um de seus enteados -Bruno, um adolescente de 16 anos- passar mal após comer na casa do pai no domingo (15). O jovem teve os mesmos sintomas apresentados pela irmã Fernanda Carvalho Cabral, 22, que morreu em 28 de março.

Após receberem a denúncia, agentes da 33ª DP (Realengo) fizeram uma diligência até a casa de Cíntia e, no local, encontraram um frasco de chumbinho -veneno utilizado para acabar com infestação e ratos.

