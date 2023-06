Corrida em busca de ouro em Mato Grosso leva à possível sítio arqueológico

A OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) apontou Colniza como a cidade mais violenta do Brasil em 2007. A cidade chegou a registrar 165,3 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes -o mais alto índice de homicídios do Brasil.

"A Secretaria de Segurança Pública já está atuando, junto ao Ministério Público, para a remoção das pessoas, que estão irregularmente no local, uma vez que a retirada de material de jazidas arqueológicas é considerada crime contra o patrimônio nacional", diz trecho da nota do governo.

Durante as escavações, segundo o governo, um sítio arqueológico foi localizado, e teria característica indígena, o que foi necessário comunicar ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), para que a obra seja avaliada.

A área invadida desde o último final de semana é da obra da MT-418 (antiga BR-174), onde trabalhadores estão no local. O episódio ocorreu no km 12 da rodovia.

