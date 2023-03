Chuva causa morte, enchentes e desabamentos em São Paulo e CET suspende rodízio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu devido à chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira (8). A tempestade causou 13 pontos de desabamento e 29 de alagamento, incluindo 13 intransitáveis.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) suspendeu o rodízio municipal de veículos.

A chuva que caiu em São Paulo na tarde desta quarta-feira causou enchentes, desabamentos e quedas de árvores na cidade.

Até 18h15, o Corpo de Bombeiros havia recebido 61 chamados por enchentes e 66 para queda de árvores -uma delas caiu na avenida Vila Ema (zona leste).

Em Moema (zona sul), uma mulher morreu afogada dentro do próprio veículo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, todas as regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos.

Em Ermelino Matarazzo (zona leste) caiu granizo, segundo o órgão.

A defesa civil orienta o motorista a fugir de áreas alagadas e buscar o caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível sair do veículo em segurança, a recomendação é deixar o carro e procurar abrigo em locais mais altos.

A chuva volumosa causou vazamento de água no prédio 1 do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).

Segundo a nota enviada pela instituição, o vazamento começou com o rompimento de um ralo no 5º andar e repercutiu no 4º, 3º e 2º andares. O revestimento do teto de partes dos corredores foi danificado.

A situação já foi controlada, de acordo com o Insper. As salas de aula não foram atingidas. Não houve feridos.

As áreas afetadas estão isoladas e as aulas mantidas.

Os alunos foram transferidos para outros andares. Os locais afetados já entraram em reparo.

Para alunos com dificuldade de locomoção, o Insper ofereceu a opção do acompanhamento de aulas de forma remota.

Em Mauá (Grande São Paulo), a queda de um telhado deixou duas crianças com ferimentos leves. Elas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Nardini.

Áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo ar quente e úmido continuam em atuação na capital paulista. Há potencial para mais queda de granizo e alagamentos.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que no momento há uma chuva leve e fraca nas regiões leste e sudeste.

Nas próximas horas, a chuva perderá intensidade.