Berlusconi não citou filho caçula em última carta sobre testamento

Ex-primeiro-ministro não citou filho mais novo, Luigi, na carta. Berlusconi teve cinco filhos, dois do primeiro casamento, Marina e Pier Silvio, e três do segundo, Barbara, Eleonora e Luigi.

Ele começa o documento com "Queridos Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, estou indo para San Raffaele. Se eu não voltar, por favor, saibam do seguinte", escreveu, dizendo que queria deixar 230 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para seu irmão Paolo Berlusconi, sua última companheira, Marta Fascina, e seu amigo e conselheiro Marcello Dell'Utri.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, que morreu no mês passado aos 86 anos, "esqueceu" do filho mais novo em uma última carta sobre seu testamento.

