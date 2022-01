Saiba como criar uma 'playlist colaborativa' do Spotify com amigos e família

O Spotify é um dos principais aplicativos de streaming e podcasting de música do mundo, e alcançou esse status ao longo dos anos e se consolidou por meio de suas diversas opções e listas de reprodução personalizadas. Uma das opções mais famosas do Spotify é a capacidade de criar "playlists" de forma colaborativa, que está disponível para versões de desktop e aplicativos e para todos os tipos de usuários, ou seja, você não precisa se inscrever na versão premium para ter acesso a essa função. Para começar a fazer listas de reprodução colaborativas, tudo que você precisa fazer é criar uma ou abrir uma lista existente. Após abrir a “playlist”, deve-se clicar no ícone com três pontos e selecionar a opção “Colaboração em Produção” ou "Tornar Colaborativa". Depois de dar esse passo, você só precisa compartilhar a lista de reprodução, diretamente do Spotify ou copiar o link, com pessoas que também ajudarão a torná-la melhor.

