Rover chinês registra rocha lunar de forma mais detalhada

No início de dezembro, o rover chinês Yutu-2 detectou um objeto estranho na superfície lunar, e chegar um pouco mais perto poderia capturar novas imagens de uma rocha de formato estranho. A primeira foto foi tirada a uma distância de cerca de 80 metros e, depois de chegar um pouco mais perto, a Administração Espacial da China tirou algumas fotos mais nítidas. De acordo com o Business Insider, o Yutu-2 pousou na lua no início de 2019 e andou mais de 1 km. A missão deveria durar cerca de três meses, mas desde então, o Yutu-2 continuou a explorar a superfície lunar.

