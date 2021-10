NASA compartilha vídeo com sons captados em Marte; Confira

A NASA compilou em um único vídeo todos os sons captados pelos microfones inseridos no rover Perseverance desde que chegou a Marte no início do ano.

O Perseverance é o primeiro rover a estar equipado com microfones, o que permite aos pesquisadores ouvirem não só o Perseverance a circular pela superfície rochosa e arenosa do ‘Planeta Vermelho’ como o som do vento.

Assista o vídeo abaixo para ver e ouvir os resultados. Vale ressaltar que a NASA recomenda o uso de headphones para uma experiência melhor.