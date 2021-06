Militares voltarão à atuar contra o desmatamento na Amazônia

O tamanho da força será determinado pelo Ministério da Defesa. A pasta não havia aparecido até que este relatório foi publicado. Mourão disse ser mais provável que sejam utilizados militares das brigadas de Malaba (PA) e Rondônia, que podem atuar no sul da Amazônia. No entanto, o próprio vice-presidente admitiu que isso pode não ser suficiente. “O plano é você expandir as operações, mas tudo depende de recursos”, disse Mourão sobre o plano B final. Em fevereiro deste ano, após um ano de atividades militares na área, Mulang anunciou a retirada das tropas a partir de 1º de maio.

De acordo com o monitoramento de focos ativos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), só em maio foram registrados 1.166 focos de incêndio na Amazônia, um recorde desde 2008, e 1.176 focos registrados desde 2007. De janeiro até agora, foram 4.677.

“Isso é autorizado pelo presidente. Falei com o presidente ontem [quinta-feira (10)]. Ele autorizou e fechamos o programa. Falei com o ministro Paul Geddes [Economia]. Recursos, cerca de 50 milhões de reais para fazer isso nos próximos dois meses, ele disse que não é um problema. Então, agora, precisamos fechar a área operacional principal ”, disse Mourão.

