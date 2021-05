Já é possível ver e “visitar” a agência espacial da China

Com o foguete Long March lançado no dia 29 de abril, foi que a china colocou em órbita o primeiro módulo da sua nova estação espacial. Ela está à uma distância da Terra de 370km e tem capacidade para três astronautas conseguirem avançar o conhecimento científico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.