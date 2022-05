Instagram começa a integrar NFTs nesta semana

"Começamos a desenvolver para NFTs, não apenas em nosso trabalho no Metaverse e no Reality Lab, mas em toda a nossa família de aplicativos. Começamos a testar colecionáveis ​​digitais no Instagram para que criadores e colecionadores pudessem mostrar seus NFTs."

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou em um post no blog que a empresa pretende integrar NFTs no Instagram já nesta semana, permitindo que os usuários exibam seus tokens não fungíveis em seus perfis.

